Pogrzeb dla zmarłego z koronawirusem. Ksiądz może odmówić wprowadzenia trumny do kościoła?

– Chciałam, podobnie jak życzył sobie tego mój mąż, aby pogrzeb był tradycyjny, z trumną, choć już pracownicy firmy pogrzebowej sugerowali aby spopielić zwłoki. Nie chciałam się na to zgodzić, bo to było wbrew woli męża. Ostatecznie, za zgodą dziekana, pogrzeb męża odbył się poza Kraśnikiem, ale urny nie było - opowiadała wdowa „Dziennikowi Wschodniemu".

Ksiądz tłumaczył, że nie odmówił wdowie pochówku męża. - Tłumaczyliśmy tylko wdowie, że zgodnie ze wskazaniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku, trumna z ciałem osoby z COVID-19 nie może zostać wniesiona do kościoła na mszę św. w intencji zmarłego, tylko przewieziona bezpośrednio na cmentarz – wyjaśnia na łamach "Dziennika Wschodniego" ks. kan. Jerzy Zamorski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku.

Dodał, że inaczej jest, kiedy ciało osoby zmarłej z przebytą infekcją Covid-19 jest spopielone. Wówczas - jak twierdzi - urnę można wnieść do świątyni.

Czy w przypadku tradycyjnego pogrzebu, trumna z ciałem osoby zmarłej nie może być wnoszona do kościoła gdzie jest sprawowana msza św. za osobę zmarłą tylko dowieziona bezpośrednio na cmentarz?

Innego zdania jest Główny Inspektor Sanitarny, który uważa, że trumna z takim zmarłym może być wnoszona do kościoła.

Jak mówił „Dziennikowi Wschodniemu" ks. Adam Jaszcz, wicekanclerz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej od początku epidemii zobowiązała ona księży, aby stosowali się do wytycznych Sanepidu we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego wiernych.

– Z punktu widzenia wiary żegnamy osobę zmarłą z koronawirusem z takim samym szacunkiem i miłością, jak ma to miejsce w innych przypadkach. Stosowanie się do wytycznych epidemiologiczno-sanitarnych, niczego w tym względzie nie umniejsza. Jest wyrazem naszej troski o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa osób zaangażowanych w pochówek-dodał ks. Jaszcz.

Jego zdaniem struktury centralne Sanepidu powinny uzgodnić jednolitą praktykę co do pogrzebów osób zmarłych z koronawirusem. - Póki co, proboszcz podlega wskazaniom Sanepidu, na terenie którego znajduje się kościół i cmentarz – dodał rzecznik lubelskiej kurii.