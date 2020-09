Koronawirus podbija Indie

W poniedziałek w Delhi ruszyło metro. Przez ostatnie pięć miesięcy nie działało, co było wynikiem niezwykle ostrych restrykcji wprowadzonych przez rząd premiera Narendry Modiego w marcu tego roku w odpowiedzi na epidemię koronawirusa.

Świat obiegły wtedy dramatyczne obrazy milionów migrantów, którzy z dnia na dzień stracili pracę i zmuszeni byli powracać pieszo do swych odległych wsi. Pomoc rządowa nie docierała do ludzi, którzy koczowali całymi rodzinami na placach budów, zarabiając równowartość czterech dolarów dziennie.

Wielu z nich dotarło już do rodzinnych wsi. Wraz z nimi wirus. Wielka migracja jest jedną z przyczyn dzisiejszej eksplozji epidemii w całym kraju, zwłaszcza na południu. Jak wynika z ostatnich danych indyjskiego Ministerstwa Zdrowia, w kraju zamieszkanym przez 1,3 mld obywateli zachorowało już 4,2 mln osób. W ostatnim czasie przybywa dziennie 80–90 tys. nowych zakażeń.

Wkrótce zajmą zapewne miejsce pierwsze, jako że szczyt epidemii spodziewany jest w listopadzie. Jednak potężne ludnościowo Indie notują znacznie mniej przypadków śmiertelnych niż Stany Zjednoczone czy Brazylia. Jeżeli wierzyć rządowym statystykom, zmarło do tej pory 71,6 tys. osób, co sprawia, że współczynnik śmiertelności jest wyjątkowo niski i sięga 1,8 proc.

Przypomina, że wprowadzony wiosną lockdown doprowadził do spadku PKB w drugim kwartale tego roku o niemal 24 proc. (w porównaniu z 2019 r.). To gigantyczna zapaść i nie było takiej od chwili rozpoczęcia publikacji danych kwartalnych ćwierć wieku temu. W rzeczy samej takiej zapaści ekonomicznej Indie nie doświadczyły w okresie 70 lat niepodległości. A jest to piąta gospodarka świata po USA, Chinach, Japonii i Niemczech.