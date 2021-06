Covid na przeszkodzie święta chińskich komunistów

Wykrycie 115 nowych zakażonych w kluczowym dla gospodarki mieście zburzyło ten idylliczny obraz i wywołało zdenerwowanie władz wszystkich szczebli. – To jest kwestia wielkości. To jest terminal aktywny na wszystkich rynkach, jeden z największych na świecie i (jego kłopoty) mogą wywołać efekt domina – powiedział „Financial Times" Lars Mikael Jensen z duńskiego koncernu Maersk specjalizującego się w przewozach kontenerowych. Na razie w porcie zawieszono załadunek statków. Władze prowincjonalne wolą dmuchać na zimne, gdyż bardzo boją się centrali w Pekinie, która w ciągu roku bezlitośnie karała urzędników za zaniedbania w walce z koronawirusem.

Na ulicach metropolii policja egzekwuje noszenie masek, ale ma też prawo zażądania od dowolnego przechodnia natychmiastowemu poddaniu się testom na covid – mimo że wszyscy mieszkańcy i tak zostaną przebadani (w pierwszej kolejności ci z zamkniętych dzielnic). Już doprowadziło to do bójki z gościem miejscowego hotelu, który po godzinnej kłótni z patrolem, dźgnął widelcem jednego z policjantów. Przedstawiciel władz medycznych ostrzegł, że „jeśli ludność nie będzie współpracować" w zwalczaniu pandemii, to grozi jej „odpowiedzialność prawna, do kary więzienia włącznie".