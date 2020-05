Zawiesiłeś bilet miejski? Odwiesisz go w sieci

= Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy za zawieszony bilet, ale będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Pasażerów - podaje Warszawski Transport Publiczny.

- Zawiesiłam go na czas pandemii, gdy zajęcia na uczelni zostały zawieszone, a teraz przyłożyłam do kasownika i powinien być ważny – tłumaczyła się kontrolerom.

Bilet ważny jednak nie był. Nie można go bowiem odwiesić w kasowniku. Dziewczyna została ukarana mandatem w wysokości 266 zł, a jeśli zapłaci w ciągu siedmiu dni – to kara jest niższa.

Podobne akcje były prowadzone także w innych miastach. W Lublinie uczniowie i studenci będą mogli korzystać z akcji „Stop Bilet" do końca czerwca. To o miesiąc dłużej niż jeszcze tydzień temu informował lokalny ZTM.

Akcja „Stop Bilet" czyli zawieszenia ważności przejazdówek wprowadzono w związku z epidemią koronawirusa co spowodowało m.in. zamknięcie szkół, wyższych uczelni.

Od połowy marca do połowy maja bilet okresowy zdecydowało się anulować ok. 6,8 tys. osób.

- Z uwagi na wyjątkowość sytuacji przyjmujemy również wnioski dotyczące zwrotu biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny, jednak w odniesieniu do nich każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie – przypomina Bartosz Trzebiatowski.

- Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w okresie ważności biletu, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM. Co ważne - kwota ewentualnego zwrotu jest liczona od daty wpływu wniosku do ZTM, nie ma nią wpływu czas rozpatrywania sprawy – tłumaczy rzecznik poznańskiego ZTM.