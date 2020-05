Białoruś wyprosiła rosyjskich dziennikarzy

Wszystko przez reportaż poświęcony epidemii koronawirusa na Białorusi, wyemitowany we wtorek wieczorem przez Pierwyj Kanał. W materiale stwierdzono, że ostatnio na Białorusi doszło do gwałtownego wzrostu zachorowań. Dziennikarz udał się do miejscowości Stołbce i stwierdził, że na miejscowym cmentarzu "mnóstwo świeżych mogił". W tym czasie kamera rosyjskiego operatora pokazała mogiłę dziewczyny, która, jak zauważa białoruski portal Nasza Niwa, zginęła w wypadku samochodowym jeszcze w listopadzie 2019 roku. Dziennikarz porozmawiał też z miejscowymi mieszkańcami, którzy stracili bliskich z powodu koronawirusa, ale w zaświadczeniu o śmierci wpisano inną przyczynę.