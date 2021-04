Na co do kina, teatru i filharmonii, jeśli rząd odblokuje kulturę

– To byłby dla nas kłopot. Potrzebujemy ogólnokrajowego otwarcia kin, bo inaczej trudno nam będzie namówić dystrybutorów, by uwolnili swoje najciekawsze tytuły – mówi Tomasz Jagiełło, szef sieci Helios.

Dystrybutorzy powoli przygotowują się do ekspansji. Kinga Zych z UIP zapewnia, że jej firma ma gotowy kalendarz premier. Już 14 maja mogą wejść na ekrany trzy ciekawe obrazy. Przede wszystkim poruszający „Ojciec" z wielką, być może oscarową, kreacją Anthony'ego Hopkinsa, który gra u Zellera starego człowieka popadającego w demencję. „Świat, który nadejdzie" Mony Fastvolt to dramat rozgrywający się w końcu XIX w. – historia małżeństwa, które traci małą córeczkę i próbuje ułożyć dalej swoje życie. I wreszcie „Nikt" Ilyi Naishullera. UIP ma też kilka propozycji dla dzieci. Już pod koniec maja mogłyby wejść „Krudowie 2: Nowa era" – animacja, w której prehistoryczna rodzina szuka dla siebie nowego miejsca w świecie.

Nie można w najbliższym czasie liczyć w kinach na wszystkie filmy oscarowe, bo większość tegorocznych tytułów pochodzi ze streamingu, ale i takie będzie można znaleźć. Powróci „Sound of Metal" z Paulem Racibożyńskim (nominacja do Oscara) czy „Obiecująca. Młoda. Kobieta". To prawda, największe hity amerykańskie trafią do kin zapewne dopiero jesienią, być może część z nich zostanie przesuniętych z powodu tłoku na następny rok. Ale i tak obecny, wiosenno-letni rozruch kin zapowiada się bardzo dobrze.