Holandia cały czas otwarta

Na razie rząd w Hadze zamknął szkoły oraz bary i restauracje. Przyznaje jednak, że jeśli chodzi o tę drugą decyzję, to podjął ją głównie z powodu turystów, a szczególnie Belgów, którzy w ostatni weekend zalali holenderskie restauracje, po zamknięciu zarządzonym w Belgii. Gdy zdecydował o zamknięciu restauracji, to do listy dołączył też coffee shopy, czyli miejsca, gdzie legalnie można zaopatrzyć się w marihuanę i haszysz. Po tym jednak, jak tuż przed planowanym zamknięciem przed narkotykowymi przybytkami, utworzyły się gigantyczne kolejki, rząd zmienił zdanie i coffe shopy pozostaną otwarte.

Władze nie stawiają blokad na granicach, nie zamykają sklepów i zakładów usługowych, nie nakazują telepracy, nie każą obywatelom pozostawać w domach. Mówią o myciu rąk, trzymaniu bezpiecznego dystansu, unikaniu imprez itp., ale to wszystko tylko zalecenia, a nie obowiązkowe wytyczne. W poniedziałkowym orędziu do narodu, pierwszym, odkąd został premierem dziesięć lat temu, Mark Rutte powiedział o budowaniu „zbiorowej odporności" i odrzucił stosowaną przez inne kraje strategię totalnego izolowania ludzi.

Rutte stoi na czele wielopartyjnego koalicyjnego rządu i jego strategia ma poparcie wszystkich ugrupowań. Co więcej, w czasie głosowania w parlamencie okazało się, że za liberalnym podejściem do walki z epidemią jest znakomita większość wszystkich eurodeputowanych.

Premiera krytykowali tylko Geert Wilders and Thierry Baudet, czyli liderzy dwóch skrajnie prawicowych partii. Sam Rutte podkreślał, że to, co dzieje się w Holandii, nie odbiega bardzo od środków stosowanych np. we Francji, bo szkoły i restauracje też są zamknięte. Odbiega jednak wyraźnie od sytuacji w Belgii, gdzie zamknięto też sklepy inne niż spożywcze i zakazano poruszania się w celach innych niż zakupy czy samotny spacer po okolicy. Poza tym Holandia polega na rekomendacjach, a nie na zakazach.