Szczyt trzeciej fali może być za dwa tygodnie

Minister zdrowia nie wyklucza, że choć planuje się wprowadzenie lockdownu regionalnie, to może się okazać, że do czerwonej strefy trafi cały kraj. W czwartek poinformowano bowiem o 21 tys. 45 nowych zakażeniach, co jest najwyższym tegorocznym wynikiem. Zmarło 375 osób. Obostrzenia mają na razie obowiązywać do 28 marca, ale szczyt zachorowań prognozowany jest na przełom marca i kwietnia. Dlatego też raczej nie można spodziewać się zniesienia obostrzeń na Wielkanoc.