Unia Europejska grozi koncernom farmaceutycznym

Szczególnie bolesnym ciosem było nagłe ogłoszenie przez AstraZeneca zmniejszenia dostaw w I kwartale o 60 proc., do ok. 30 mln dawek. To wywołało furię Brukseli, która uważa, że koncern działa w złej wierze i prawdopodobnie wysyłał zakontraktowane przez UE dawki do innych państw, w tym Wielkiej Brytanii. Żeby ukrócić ten proceder, UE wprowadza nadzwyczajny mechanizm kontrolny obligujący każdą firmę wysyłającą szczepionki z fabryki w UE do państw trzecich do wystąpienia o zezwolenie. Państwo członkowskie, na którego terenie takie zakłady się znajdują, będzie mogło odmówić, po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej, jeśli się okaże, że dana firma eksportuje szczepionki kosztem zakontraktowanych dostaw w UE.