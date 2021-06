Filipiny: Prezydent grozi więzieniem za odmowę szczepienia przeciw COVID-19

Duterte zabrał głos w poniedziałek, po doniesieniach o niskiej frekwencji w kilku punktach szczepień w stolicy kraju, Manili. - Wybierajcie: szczepienie albo więzienie - powiedział prezydent Filipin w transmitowanym w telewizji przemówieniu.

Uwagi Duterte są sprzeczne z wypowiedziami urzędników ds. zdrowia, którzy powiedzieli, że chociaż ludzie są nakłaniani do otrzymania szczepionki COVID-19, to było to dobrowolne.

- Nie zrozumcie mnie źle, w tym kraju jest kryzys - powiedział Duterte. - Jestem po prostu zrozpaczony tym, że Filipińczycy nie słuchają rządu - dodał.

Do 20 czerwca filipińskie władze w pełni zaszczepiły 2,1 mln osób, czyniąc powolny postęp w kierunku celu rządu, aby uodpornić do 70 mln osób w tym roku.

Duterte, który był krytykowany za twarde podejście do walki z wirusem, podtrzymał również swoją decyzję o nieotwieraniu szkół.