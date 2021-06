Marczyńska: Rząd rozważa płatną usługę zaszczepienia

Miałoby to zachęcić osoby, które odkładają zaszczepienie się, do szybszego podjęcia tej decyzji.

Profesor stwierdziła, że nie jest przekonana do tego rozwiązania, choć w grę wchodziłby niewysokie opłaty.

- Nie do końca podoba mi się to rozwiązanie. Może być tak, że starsze osoby dość nieudolnie próbowały się rejestrować, w tej chwili już nie ma z tym problemów. Ponadto Kościół zaczyna już namawiać do szczepień, więc być może zachęci mieszkańców mniejszych miejscowości do przyjęcia szczepionki - mówiła.

Marczyńska zaznaczyła jednak, że jeśli w Polsce będzie nadmiar szczepionek - będą one wysyłane do krajów, gdzie występują braki.

Pytana o to, czy do Polski trafi czwarta fala pandemii koronawirusa, profesor odparła, że pytanie powinno brzmieć nie "czy", ale "kiedy".

Ma nadzieję, że do jesieni, kiedy przewidywany jest kolejny wzrost zachorowań, sporo osób będzie odpornych po przechorowaniu Covid-19, do tej pory uda się także zaszczepić ilość osób odpowiednia do osiągnięcia odporności stadnej. Marczyńska ostrzegła jednak, że podczas następnej fali będzie dominować wariant Delta, groźny dla osób starszych, ale atakujący też osoby wrażliwe i młode.

Nie widzi powodów, żeby osoby zaszczepione miały podlegać kwarantannie po kontakcie z wariantem delta. - To by znaczyło, że nie wierzymy w skuteczność szczepionek - mówiła.

Profesor przewiduje, że rok szkolny dla uczniów zacznie się normalnie - nauką stacjonarną. Jeśli jednak liczba zakażeń będzie rosła, wrócą ograniczenia.