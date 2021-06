Rząd może wycofać się ze znoszenia obostrzeń

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli złagodzenie obostrzeń. Zmiany podzielono na dwa etapy: od 13 i od 26 czerwca. Dotyczą m.in. liczb osób w siłowniach, hotelach, obiektach handlowych, siłowniach i dyskotekach.

W rozmowie z TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzegł, że obostrzenia mogą zostać przywrócone. - Jeśli się nie zaszczepimy w takiej liczbie jak powinniśmy, czyli nie uzyskamy odporności zbiorowej, to ewentualna kolejna fala, czy też kolejne zwiększenie liczby zakażeń, która może być na jesieni, jak prognozują eksperci, może spowodować, że z tych luzowań możemy się wycofać - powiedział.

Kraska podkreślił, że spadek liczby zakażeń to dowód na to, że prowadzona akcja szczepień przynosi efekt. Zachęcał do zapisywania się na szczepienia, ponieważ dostępna liczba dawek przekracza obecnie liczbę chętnych.