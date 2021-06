Luzowanie obostrzeń w czerwcu. Konferencja premiera i ministra zdrowia

O złagodzenie obostrzeń apelował do premiera abp Stanisław Gądecki. Abp Gądecki przekonywał, że "utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej".

W środę szef rządu zapowiedział, że od przyszłego tygodnia do kościołów będzie wpuszczanych więcej wiernych.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 382 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 84 osoby.

- Od 13 czerwca chcemy wprowadzić pewne zmiany, a od 26 czerwca zmiany na wakacje. Musimy zachowywać czujność, wirus powraca w niektórych krajach UE - mówił na konferencji prasowej premier Morawiecki. - Dane, które do nas spływają codziennie, są lepsze. Ale pandemia może jeszcze tu i ówdzie wybuchać. Przykładem jest to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii czy Francji - mówił szef rządu.

- Wszyscy czekaliśmy na moment oddechu po III fali i jest on teraz na wyciągnięcie ręki, dane są coraz lepsze. Musimy wciąż zachowywać czujność, ale przybywa też zaszczepionych. Na początku czerwca pobiliśmy rekord - ponad 620 tys. szczepień dziennie - kontynuował.

- Najważniejsza informacja to ta, że nasza ścieżka luzowania obostrzeń nie prowadzi do zwiększania liczby zakażeń - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Równolegle realizujemy ograniczenie infrastruktury covidowej. W ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyliśmy dostępność łóżek o ok. 30 tys. łóżek. Teraz jest to 14 tys. dostępnych łóżek - dodał.

Morawiecki zapowiedział, że z okazji Euro 2020 w najbliższych dniach zostanie otwarta strefa kibica na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Od 13 czerwca w kościołach dostępnych będzie 50 proc. miejsc. Od 26 czerwca w targach i konferencjach będzie mogła uczestniczyć 1 osoba na 10 m2. 50 proc. miejsc będzie dostępnych na wydarzeniach i koncertach na obiektach sportowych.

Od 26 czerwca hotele będą mogły udostępnić 75 proc. miejsc. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia.