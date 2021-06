W Moskwie rozdadzą samochody zaszczepionym na COVID-19

W niedzielę moskiewskie służby poinformowały, że w stolicy Rosji stwierdzono 7 704 nowe przypadki koronawiursa SARS-CoV-2. To najwyższa dobowa liczba zakażeń od 24 grudnia.



Mer Moskwy Siergiej Sobianin ogłosił, że osoby powyżej 18. roku życia, które w okresie od 14 czerwca do 11 lipca przyjmą pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 będą automatycznie zapisywane do loterii, w której do wygrania będą samochody.

Czytaj także:

Prof. Pyrć: Szczepionki chronią również przed zakażeniem

Co tydzień rozdawanych ma być pięć pojazdów, każdy ma mieć wartość miliona rubli (ponad 51 tys. zł).