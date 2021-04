Michał Dworczyk: We wtorek nowy kalendarz rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19

Dworczyk skomentował także krytykę opozycji, która jest zdania, że rząd nie ma ustalonego harmonogramu szczepień. - Opozycja potrafi powiedzieć wszystko licząc na to, że zainteresuje swoich wyborców, czy opinię publiczną takimi wypowiedziami. Powinniśmy wszyscy się cieszyć, że udaje się przyspieszać program szczepień, a dzięki przyspieszonym dostawom szczepionek do Polski możemy przyspieszać terminy rejestracji, a w konsekwencji szczepień - powiedział.

Szef KPRM przyznał także, że co kilka dni aktualizowany jest harmonogram dostaw szczepionek. - Bywają to duże, dobre informacje, takie jak te o zwiększonych dostawach szczepionki Pfizera. Szczepionki, które miały być w IV kwartale zostały przesunięte na II kwartał - powiedział. - Widać, że producenci przyspieszają, a w konsekwencji również my możemy wykorzystywać moce punktów, których mamy w Polsce ok. 7 tys., a które do tej pory nie wykorzystywały potencjału ze względu na brak szczepionek - dodał. - Wydaje się, że możemy liczyć na o wiele większe wolumeny, które mają przyjechać do naszego kraju. Zawsze pozostaje jakaś doza niepewności, możliwość, że producenci nie wywiążą się w pełni ze swoich deklaracji. Dlatego zachowujemy na tę możliwość pewną pulę szczepionek, po to by każdy pacjent, który ma wyznaczoną drugi termin szczepienia, miał gwarancję otrzymania dawki - podkreślił Michał Dworczyk.