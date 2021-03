Koronawirus w Polsce. Konferencja prasowa ws. nowych obostrzeń - relacja na żywo Fotorzepa, Jerzy Dudek

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali w czwartek, że od 27 marca do 9 kwietnia w Polsce zamknięte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne; zamknięte zostaną wielkopowierzchniowe sklepy meblarskie i budowlane; liczba wiernych w kościołach zostanie ograniczona do 1 osoby na 20 m2; liczba klientów w sklepach liczących powyżej 100 m2 zostanie ograniczona do 1 osoby na 20 m2.