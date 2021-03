Koronawirus w Polsce. Jacek Protasiewicz: Pandemia po raz trzeci wymyka się z rąk rządowi

Jednocześnie Protasiewicz przyznał, że choć zaufanie opozycji do tego co robi rząd jest niewielkie to jednak "wydaje się, że przy 30 tysiącach zakażeń dziennie nie ma już wyjścia" i konieczne jest wprowadzenie lockdownu.

Protasiewicz zaapelował też do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten "przestał bić się w cudze piersi".

- Niech uderzy się we własne, jak Angela Merkel. Ona miała odwagę - dodał nawiązując do wycofania się Merkel z decyzji o wprowadzeniu twardego lockdownu w okresie Wielkanocy.

Na pytanie o osoby ignorujące obowiązujące obostrzenia - np. nie noszące masek - Protasiewicz odparł, że "trudno dziwić się ludziom, że nie traktują poważnie tych wezwań, skoro sami politycy PiS-u" je ignorują.

- Widzieliśmy to w Rzeszowie - gdzie kandydat Solidarnej Polski (na prezydenta Rzeszowa, Marcin Warchoł) chodził po Rzeszowie nie zasłaniając twarzy. To kolejna odsłona lekceważenia przez rządzących zaleceń, które nakładają - mówił.