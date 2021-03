Dr Sutkowski: Przestrzeganie obostrzeń? Jest coraz gorzej Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Tłumaczenie od roku nie powstrzymało co niektórych od szukania różnego rodzaju koronawytrychów, żeby tylko można było funkcjonować albo żeby można było spełniać swoje przyjemności, podkreślam, swoje - powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, odnosząc się na antenie TVP Info do osób, które np. zapisują się do Związku Przeciągania Liny, by móc korzystać z obiektów sportowych zamkniętych przez rząd.