Włochy nie wypełnią celu UE w zakresie szczepień

We Włoszech żyje około 4,4 miliona osób w wieku powyżej 80 lat, a zaledwie 19,1 proc. z nich, czyli 846 000, otrzymało zalecane dwie dawki szczepionki, a 27,4 proc. otrzymało jedną dawkę COVID-19 - poinformował instytutu Gimbe.

- Odsetek osób, które otrzymały podwójną dawkę szczepionki stawia Włochy na szarym końcu w Europie - prezes Gimbe, Nino Cartabellotta.

Unia Europejska ogłosiła, że co najmniej 80 proc. osób powyżej 80. roku życia powinno być zaszczepionych do końca marca, a minimum 70 proc. dorosłej populacji powinno być zaszczepione "do lata 2021 roku".