EMA zajmuje się rosyjską szczepionką na COVID-19

Decyzja o rozpoczęciu przeglądu zapadła na podstawie wyników badań laboratoryjnych i testów klinicznych u dorosłych - czytamy na stronie EMA.

"Z badań tych wynika, że Sputnik V wywołuje produkcję przeciwciał (...) i może pomóc w ochronie przeciw COVID-19" - podkreśla EMA.

Teraz EMA przeanalizuje dostępne dane i oceni czy "zyski (z podania szczepionki - red.) przewyższają ryzyko (związane z jej zastosowaniem - red.)". Przegląd ma potrwać do czasu, aż zebranych zostanie wystarczająco wiele danych, by możliwe było złożenie formalnego wniosku o zatwierdzenie szczepionki do użycia.

EMA podkreśla, że będzie oceniać szczepionkę Sputnik V pod kontem skuteczności, bezpieczeństwa i jakości.