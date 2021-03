Rząd: Łagodzenie obostrzeń możliwe pod koniec marca

"Fala może być niwelowana na przełomie marca i kwietnia"

- Rozważamy - ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana, w różnych województwach wygląda nieco inaczej - żeby przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory dwutygodniowy, co pozwoliłoby w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza, obostrzenia niwelować, a tam gdzie to konieczne wprowadzać obostrzenia, ale oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, aby w szczególności podmioty gospodarcze mogły się przygotować do takich decyzji - oświadczył.

Rzecznik ocenił, że jest za wcześnie, by ogłaszać decyzje dotyczące okresu po świętach. - Faktycznie, z naszych modeli przygotowanych przez matematyków, biorąc pod uwagę aktualne dane epidemiczne zakładamy, że jeżeli nic się nie stanie, jeżeli nie pojawią się nowe mutacje wirusa, nie pojawią się jakieś inne nieprzewidziane sytuacje, że aktualna fala może być niwelowana na przełomie marca i kwietnia, aczkolwiek takiej gwarancji nie mamy. Jeżeli by tak się stało, to rozważamy stopniowe zmienianie obostrzeń, zmniejszanie ich, ale warunkuje to sytuacja, która będzie za kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Na dzisiaj takich jednoznacznych odpowiedzi udzielić nie mogę - mówił.