Horban: Nie ma sensu z siekierą biegać na jednego biednego wirusa

Pytany w Pierwszym Programie Polskiego Radia o ogłoszone zmiany przewodniczący Rady Medycznej nie zgodził się z opinią, że regionalizacja to nowa strategia. - W ramach nowej strategii powracamy do starej. Sytuacja zmienia się dynamicznie, bo epidemia jest dynamiczna i trwa już rok, w związku z tym nasze doświadczenia są inne i możliwości działania są zupełnie inne. Nie ma sensu w tym momencie z siekierą biegać na jednego biednego wirusa - powiedział prof. Andrzej Horban.

"Demolowanie życia społecznego i gospodarczego"

Dlaczego stosowanie kominów do zasłaniania ust i nosa zostaje zakazane prawie rok po pojawieniu się koronawirusa w Polsce? - Póki te przyłbice były używane przez relatywnie niewielką liczbę osób, często przez panie, którym urody dodawały, to jeszcze można było to ścierpieć, natomiast w momencie, kiedy zaczęły się przyłbice pojawiać częściej, a z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo zaraźliwym wariantem wirusa, to trzeba się na coś zdecydować - odparł prof. Andrzej Horban.

- Po co w ogóle robimy ten cały kram pod tytułem "lockdown"? Otóż celem takich naszych działań polegających na demolowaniu życia społecznego i gospodarczego, co tu dużo ukrywać, jest uchronienie ludzi przed śmiercią - zaznaczył.