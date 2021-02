Rząd Niemiec namawia sceptyków do szczepionki AstraZeneca AFP

Niemiecki rząd i szefowie służby zdrowia w piątek wezwali społeczeństwo do przyjmowania szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca, starając się powstrzymać falę sceptycyzmu co do jej skuteczności i bezpieczeństwa