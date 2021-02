Nastolatek wybudzony ze śpiączki. Nie wiedział o pandemii, sam dwukrotnie chorował

Joseph Flavill został 1 marca potrącony podczas spaceru w Burton upon Trent w Anglii. Z powodu obrażeń mózgu 19-latek był w śpiączce i powoli wracał do zdrowia. Trzy tygodnie po wypadku w Wielkiej Brytanii wprowadzono pierwszy lockdown.

- Nie będzie wiedział nic o pandemii, ponieważ był w śpiączce przez 10 miesięcy. Jego świadomość zaczyna się teraz poprawiać, ale po prostu nie wiadomo, ile on wie - powiedział w rozmowie z Gurdianem jego ciocia, Sally Flavill Smith.

- Po prostu nie wiem, od czego zacząć. Rok temu, gdyby ktoś mi powiedział, co się stanie w ciągu roku, chyba bym nie uwierzyła. Nie mam pojęcia, jak Joseph zrozumie to, przez co wszyscy przeszliśmy - dodała.

Rodzina Flavilla próbowała za pośrednictwem połączenia wideo wyjaśnić nastolatkowi, że z powodu epidemii nie mogą być przy nim.