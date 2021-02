Horban: Szczepionka mRNA jest jak maybach

Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzej Horban powiedział, że od ponad roku obserwujemy, jak wygląda epidemia bez szczepionki, a efekt doskonale widać. - Teraz mamy do dyspozycji szczepionkę. Wszyscy chcą zacząć w miarę normalnie żyć, działać, zarabiać, co jest absolutnie słuszne i ze wszech miar godne poparcia - mówił.

- Zgodziłbym się z prof. Dzieciątkowskim, który porównał szczepionkę opartą o mRNA do maybacha, a szczepionkę opartą o technikę wektorową do dobrej klasy BMW. Tak to działa mniej więcej, to jest tego typu różnica - powiedział prof. Horban.

Dodał, że szczepionka ma uchronić przed zachorowaniem w ogóle (co, w jego opinii, w 100 proc. jest prawie nierealne) oraz zmodyfikować przebieg choroby tak, by "człowiek chorował w sposób łagodny", a układ odpornościowy poradził sobie z chorobą na wczesnym etapie.

- Te szczepionki spełniają te zasady w sposób wystarczający dla opanowania epidemii na tym etapie, zahamowania epidemii i umożliwienia następnych kroków do przywrócenia normalnego życia społecznego i gospodarczego - mówił, tłumacząc rekomendację Rady Medycznej w sprawie szczepionki AstraZeneca.

Prof. Andrzej Horban wyjaśnił, że nauczyciele po 60. roku życia będą szczepieni szczepionkami mRNA w czasie, gdy młodszym będzie podawana szczepionka AstraZeneca. - To nie jest duża grupa osób - stwierdził, odnosząc się do nauczycieli, którzy mają ponad 60 lat. Doradca premiera wyraził podejrzenie, że szczepienia starszych nauczycieli uda się przeprowadzić "w czasie tego miesiąca".