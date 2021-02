Nieautoryzowane w UE szczepionki. Czesi mogą naśladować Węgry

- Rozmawiałem o rosyjskiej szczepionce i o chińskiej szczepionce z kanclerz Niemiec. Angela Merkel, jak również premier Bawarii jednoznacznie wzywają do zatwierdzenia tych szczepionek przez Europejską Agencję Leków - powiedział Babisz po spotkaniu z premierem Viktorem Orbanem.

- Teraz oczywiście kwestią jest to, czy producent zwróci się o zatwierdzenie, czy nie, a my oczywiście chcemy rozważyć, jeśli dostaniemy w swoje ręce szczepionkę, aby pójść podobną drogą, jak zrobiły to Węgry, ponieważ czas jest najważniejszy - dodał premier Czech.