Niemiecki minister wściekły na tempo szczepień w UE

Jak wynika z danych Our World in Data, do tej pory w krajach UE pierwsze dawki szczepionek otrzymało nieco poniżej 4 proc. ludności, w porównaniu z 11 proc. w Stanach Zjednoczonych i prawie 17 proc. w Wielkiej Brytanii. Ursula Von der Leyen znalazła się pod ostrzałem za powolne wprowadzanie szczepionek w UE.

- Jestem zła z powodu niektórych decyzji, które zostały podjęte w zeszłym roku - skomentował w rozmowie z BBC minister Scholz. - Myślę, że była okazja, aby zamówić więcej szczepionek - dodał.

Zapytany o odpowiedzialność von der Leyen za powolne wprowadzanie szczepionek, Scholz odparł: "Myślę, że konieczne jest, aby każdy wyciągnął wnioski".