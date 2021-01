Prezes PSL: Odkłamuję fakenewsy o rosnących skrzydłach

Pod koniec ubiegłego roku przed kamerami telewizyjnymi prezes PSL i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyjęli pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Obaj politycy są lekarzami z wykształcenia i zostali zaszczepieni w czasie, gdy szczepionki były dostępne dla medyków. Mówiąc, że nie ma powodów do obaw prezes ludowców apelował wówczas do pracowników służby zdrowia o szczepienie się.

W poniedziałek Władysław Kosiniak-Kamysz był w Radiu Plus pytany, czy nie uważa, że z etycznego punktu widzenia to, że zaszczepił się wraz z grupą 0 nie jest wątpliwym zachowaniem.

- To nie była moja prośba, to nie było moje zgłoszenie. To był telefon dzień przed Wigilią od ministra Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. programu szczepień, z ogromną prośbą: "mamy dramat, w szpitalach 30 proc. osób chce się szczepić; czy możesz zrobić coś dla Polski?" - odparł prezes PSL.