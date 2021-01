Zawisza: Działania ws. produkcji szczepionki mogliśmy podjąć w styczniu 2020 r.

Zawisza, która uczestniczyła we wtorkowym spotkaniu u premiera Mateusza Morawieckiego poświęconym szczepieniom na COVID-19 mówiła, że już w styczniu 2020 roku można było podjąć działania, które sprawiłyby, że polscy producenci leków mogliby wytwarzać szczepionkę.

Jak mówiła posłanka ci ostatni przekonują, że "mogliby wytwarzać ją w całości".



- To nie tylko moje zdanie, to zdanie naukowców i samej Polpharmy twierdzącej, że byłoby to trudne, ale nie nierealistyczne i niewyobrażalne - podkreśliła Zawisza.

- To coś, o czym powinniśmy rozmawiać - dodała.