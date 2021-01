Premier Holandii: Byliśmy nieprzygotowani do dystrybucji szczepionki

21 grudnia Europejska Agencja Leków wydała zalecenie dopuszczenia do użytku na terenie UE szczepionki mRNA przeciw COVID firm Pfizer i BioNTech. Tego samego dnia szczepionka Comirnaty uzyskała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Komisji Europejskiej.

W Polsce szczepienia ruszyły 27 grudnia. W Holandii - jeszcze się nie rozpoczęły. W środę zaszczepieni mają zostać pierwsi pracownicy ochrony zdrowia. Holenderska opozycja zarzuca rządowi opieszałość. W parlamencie politycy opozycji krytykowali fakt, że Holandia będzie ostatnim państwem UE, w którym rozpocznie się akcja szczepień przeciw koronawirusowi.

Premier Mark Rutte powiedział, że do wtorku do Holandii dotarło 288 tys. dawek szczepionki firm Pfizer i BioNTech.



- Holandia nie była przygotowana logistycznie do dystrybucji szczepionki Pfizera, która musi być przechowywana w temperaturze -70 stopni Celsjusza - powiedział deputowanym szef rządu.