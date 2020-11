Covid-19 w zeszłym tygodniu główną przyczyną zgonów w Europie

Zaznaczając, że „na końcu tunelu wreszcie pojawiło się światło”, przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała w Parlamencie Europejskim, że „pierwsi obywatele Europy mogą zostać zaszczepieni już przed końcem grudnia”.

Mimo to przewodnicząca KE wezwała mieszkańców Unii do dalszego przestrzegania obostrzeń, mimo że szkodzą one narodowym gospodarkom i stawiają ludzi w trudnej sytuacji społecznej i psychicznej.