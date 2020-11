Arłukowicz: 2 mld zł dla TVP to nie jest rujnowanie budżetu? materiały prasowe, EP

To co się dzieje wokół dodatków dla pracowników ochrony zdrowia to jest wielki skandal - mówił w rozmowie z TVN24 były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz, odnosząc się do kwestii dodatków dla pracowników ochrony zdrowia w tzw. ustawie covidowej, która nie została opublikowana po tym jak Sejm przyjął poprawkę Senatu rozszerzającą liczbę uprawnionych do tych dodatków medyków.