Sondaż: Kiedy zdaniem Polaków skończy się pandemia? Wielu pesymistów

26,7 proc. ankietowanych zakłada, że pandemia potrwa dłużej niż do końca 2021 roku.

Zdaniem 24,5 proc. respondentów pandemia potrwa do końca 2021 roku.

29,8 proc. ankietowanych uważa, że pandemia zakończy się do połowy 2021 roku.

W zakończenie pandemii do końca grudnia 2020 roku wierzy 3,9 proc. respondentów.

- Zakończenie pandemii w połowie przyszłego roku przewiduje co trzecia osoba w wieku od 25 do 34 lat i 37% badanych o dochodach nie większych niż 1000 zł. Na zakończenie pandemii w połowie roku 2021 wskazała częściej niż co trzecia osoba z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Adama Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11.11-12.11.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.