Równo rok z Covid-19. 17 listopada 2019 potwierdzono pierwszy przypadek w Chinach

Informację o pierwszym potwierdzonym zakażeniu w marcu opublikował dziennik „South China Morning Post” z Hongkongu, powołując się na źródła rządowe. Jak tłumaczyła gazeta, od 17 listopada zeszłego roku codziennie notowano od jednej do pięciu nowych infekcji koronawirusem. Do 15 grudnia całkowita liczba zakażeń wyniosła 27, a pierwszy dwucyfrowy wzrost zachorowań odnotowano 17 grudnia. Trzy dni później pacjentów z chorobą, nazwaną później COVID-19, było już 60.

Do końca grudnia liczba ta systematycznie się powiększała. Na koniec 2019 roku w Chinach było już co najmniej 266 zarażonych, choć oficjalnie informowano tylko o 27 przypadkach. Jak pisze „South China Morning Post”, właśnie pod koniec miesiąca chińscy lekarze zdawali już sobie sprawę, że mają do czynienia z nową chorobą.

Władzom informację tę przekazał 27 grudnia Zhang Jixian, dyrektor oddziału medycyny oddechowej i intensywnej opieki medycznej w jednym ze szpitali w mieście Wuhan. Do tego czasu zarażonych było już co najmniej 180 osób, choć lekarze mogli wówczas jeszcze nie wiedzieć o wszystkich przypadkach. Część z nich mogli potwierdzić dopiero później.

Oficjalnie według Światowej Organizacji Zdrowia pierwszy przypadek infekcji wirusem SARS-CoV-2 zanotowano 8 grudnia, ale WHO nie ma własnych danych, tylko polega na informacjach przekazanych przez Chińczyków. Z kolei w specjalistycznym czasopiśmie medycznym „The Lancet” jako najwcześniejszą udokumentowaną datę infekcji nowym koronawirusem podawano 1 grudnia.

13 stycznia potwierdzono pierwszą osobę zakażoną koronawirusem w Tajlandii, pierwszym kraju poza Chinami. 11 dni później wirus SARS-CoV-2 dotarł do Europy - potwierdzono go u dwóch pacjentów we Francji. Dopiero 11 marca Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, określił rozwój choroby Covid-19 jako pandemię.

Według danych Johns Hopkins University przez rok koronawirusem zakaziło się ponad 55,2 mln osób na całym świecie. Inne szacunki różnią się o ok. 400 tys. pacjentów. Z powodu Covid-19 zmarło ponad 1,33 mln chorych - najwięcej w Stanach Zjednoczonych (prawie 250 tys.), Brazylii (ponad 160 tys.) i Indiach (ponad 130 tys.), a 10 848 w Polsce (23. miejsce na świecie).

„South China Morning Post” zaznaczał w marcu, że nie można wykluczyć dotarcia przez naukowców do zainfekowanych jeszcze wcześniej, przed 17 listopada, a poszukiwania „pacjenta zero” wciąż trwają. Od marca nie udało się jednak znaleźć żadnego wcześniejszego przypadku.

Na rp.pl po raz pierwszy informowaliśmy o „nieznanej chorobie płuc, która zawładnęła miastem Wuhan w chińskiej prowincji Hubei” 31 grudnia.