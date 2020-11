Pandemia koronawirusa: Dyrektor WHO liczy na bliską współpracę z administracją Bidena

Ghebreyesus podkreślił, że finansowanie WHO musi być bardziej elastyczne i przewidywalne, aby zakończyć z "poważnymi rozbieżnościami" między oczekiwaniami a dostępnymi środkami. Ghebreyesus z zadowoleniem przyjął propozycje reform WHO przedstawiane przez Francję, Niemcy i Unię Europejską. - Wciąż mamy wiele do zrobienia, ale wierzymy, że jesteśmy na właściwej ścieżce - powiedział Tedros Ghebreyesus ministrom zdrowia państw członkowskich po wznowieniu dorocznego spotkania członków organizacji.

Obecny prezydent USA Donald Trump zamroził finansowanie WHO przez USA i rozpoczął proces opuszczania tej organizacji przez Stany Zjednoczone - dotychczas największego płatnika - który miał się zakończyć w lipcu 2021 roku. Trump zarzucał WHO, że organizacja ta ulega wpływom Chin co sprawiło, że na początku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zareagowało niewłaściwie. WHO odrzuca te oskarżenia.

Biden zapowiedział już, że wycofa się z decyzji Trumpa ws. wyjścia z WHO pierwszego dnia sprawowania urzędu.

Dyrektor generalny WHO minutą ciszy uczcił ponad 1,2 mln osób, które zmarło po zakażeniu się koronawirusem.

Tedros Ghebreyesus wezwał też do sprawiedliwego rozdzielenia szczepionek pomiędzy państwa świata i traktowania ich jako "dobra publicznego".