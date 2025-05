Prof. Grzegorz Kołodko: Trump nie rozumie podstaw ekonomii

Rozmowa Bogusława Chraboty z prof. Grzegorzem Kołodko to szeroka analiza świata, który balansuje między napięciami a szansą na negocjacje. Chińska strategia, amerykańska impulsywność i polski nadmiar wydatków wojskowych – wszystkie te zjawiska łączą się w ostrzeżenie przed polityczną krótkowzrocznością.

Chiny kontra USA – kto wygra?

Zdaniem prof. Kołodki, Chiny mają większy potencjał wygranej w starciu z USA: - To może być niepopularny pogląd. Według mnie nie ulega wątpliwości, że wygra w większym stopniu gospodarka chińska, z kilku powodów – powiedział profesor.

Wymienia on m.in. wyważoną politykę gospodarczą, technologiczne przewagi Chin oraz globalne inwestycje w ramach programu „Pasa i Szlaku”. Zwraca również uwagę na zdolność Pekinu do adaptacji i korekty błędów – czego brakuje w podejściu amerykańskim.

Trumponomika i „rewolucja chorego rozsądku”

Prof. Kołodko ostro krytykuje gospodarcze fundamenty polityki Trumpa: - Otóż ja piszę w książce Trump 2.0, że kiedy doszło do inauguracji drugiej prezydentury, Trump ogłosił, że rozpoczyna się rewolucja zdrowego rozsądku. To na zasadzie gry słów odpowiadam, że to jest chory rozsądek – podsumowuje.