Kurdyjska PKK się zlikwidowała. Teraz w grze kolejna kadencja Erdogana

Współpraca władz z Kurdami. O co opozycja podejrzewa Erdogana?

– Jest podejrzenie, że chodzi tutaj o pewien manewr obozu prezydenta. Miałby polegać na wciągnięciu partii DEM we współpracę z koalicją rządową. Wszystko po to, aby głosami tej partii doprowadzić do zmiany konstytucji i umożliwić prezydentowi Erdoganowi start w wyborach prezydenckich w 2028 roku – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan, emerytowany politolog z uniwersytetu Bilgi w Stambule.

Miałby zostać wtedy prezydentem po raz czwarty, licząc od 2014 roku, chociaż konstytucja mówi wyraźnie o dwu kadencjach.

Druga, po wyborze w 2018 roku, została skrócona wiosną 2023 roku decyzją prezydenta o przedterminowych wyborach zaledwie o kilka tygodni, co pozwoliło na zastosowanie argumentacji, że skoro nie została dokończona w pełni, to się nie liczy. Formalnie Erdogan sprawuje więc obecnie urząd po raz drugi, w rzeczywistości jednak po raz trzeci.

Opozycja turecka pragnie zapobiec nowemu manewrowi, domagając się przekazanie sprawy rozwiązania tzw. problemu kurdyjskiego parlamentowi, który miałby koordynować cały proces. Miałoby to uniemożliwić zawieranie niejasnych porozumień politycznych korzystnych dla prezydenta. Szanse na taki rozwój sytuacji wydają się jednak niewielkie.

Prezydent podjął już kroki, by temu zapobiec, doprowadzając do aresztowania w marcu tego roku popularnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu, lidera CHP, oraz jego kilku współpracowników pod zarzutami korupcji oraz wspierania PKK. Stało się to w przeddzień wyboru przez CHP Imamoglu na kandydata na prezydenta w 2028 roku. Jego partia ustępuje obecnie w sondażach jedynie o włos partii AKP prezydenta Erdogana.