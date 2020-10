Koronawirus. Model z USA wskazuje na lepsze prognozy dla Polski

Z obecnej prognozy wynika, że przy złagodzeniu obostrzeń w Polsce do lutego 2021 roku na COVID mogłoby umrzeć ok. 61,3 tys. osób - znacznie mniej niż w prognozie przed tygodnia, która wskazywała, że w takim scenariuszu umrzeć mogłoby nawet 116 tysięcy osób. W przypadku powszechnego stosowania masek liczba zgonów do 1 lutego wyniosłaby ok. 25 tysięcy.

Prognoza dotycząca stanu obecnego wskazuje, że szczyt jeśli chodzi o dobową liczbę zgonów (ok. 390) Polska osiągnie 21 grudnia. Przy łagodzeniu obostrzeń liczba zgonów doszłaby do 1145 na dobę 28 stycznia - wskazuje model.

Jeśli chodzi o dobową liczbę zakażeń (zarówno tych wykrywanych testami, jak i tych niewykrytych), to - według modelu IMHE - obecnie notujemy ich w Polsce ok. 34,7 tysiąca (według oficjalnych danych najwyższy, dobowy przyrost liczby zakażeń wyniósł w Polsce 20 156 - i zanotowano go 30 października). W przypadku łagodzenia obostrzeń liczba ta doszłaby do ponad 186 tysięcy 11 stycznia. W obecnej prognozie szczyt jeśli chodzi o liczbę zakażeń na dobę osiągniemy 3 grudnia - będzie ich wówczas ok. 63 tysięcy.

W porównaniu do ubiegłego tygodnia wszystkie wskaźniki są korzystniejsze dla Polski. Przed tygodniem model wskazywał, że szczyt jeśli chodzi o dobową liczbę zgonów (ok. 496) Polska osiągnie 4 grudnia, a przy łagodzeniu obostrzeń liczba zgonów miała dojść do 1975 na dobę 4 stycznia.

Jeśli chodzi o dobową liczbę zakażeń (zarówno tych wykrywanych testami, jak i tych niewykrytych), to - według modelu sprzed tygodnia - notowaliśmy ich w Polsce ok. 44,5 tysiąca. W przypadku łagodzenia obostrzeń liczba ta miałaby dojść do niemal 320 tysięcy 17 grudnia. Szczyt, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, mieliśmy osiągnąć w połowie listopada - miało być ich wówczas ok. 80 tysięcy.