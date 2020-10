Niedzielski: Szkoły są rozsadnikiem epidemii

- Bardzo trudno jest znaleźć modele, które by w dobry sposób wyznaczały te punkty w czasie, które pojawiają się jako odwrócenie trendu, bądź zmiana trendu. To jest zależne od zbyt wielu czynników i modele nie potrafią tego dobrze ujmować. Ja prognozy takie, które wychodzą poza perspektywę miesiąca, raczej traktuję jako wróżenie z fusów - mówił też minister, który przyznał, że żaden z dostępnych modeli nie przewidywał skokowego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w październiku.

- Szkoły są bardzo ważnym elementem utrzymania ciągłości życia gospodarczego, ale one są rozsadnikiem epidemii. Dzieci przechodzą to bezobjawowo, przynoszą do domów. To nie jest tylko hipoteza - mówił minister zdrowia. - Wraz z pójściem do szkoły znacznie rośnie liczba interakcji społecznych - dodał.

Niedzielski zapowiedział, że najprawdopodobniej wyższe klasy szkół podstawowych przejdą w związku z tym na tryb zdalny - przede wszystkim w miastach (w mniejszych ośrodkach może to być tryb hybrydowy).

- Na początku epidemii mieliśmy ogniska. W tej chwili 2/3 transmisji ma charakter rozproszony - tzn. nie potrafimy wskazać gdzie to się dzieje (dochodzi do zakażenia - red.) - zauważył minister zdrowia.

- Na stole jest pełen katalog obostrzeń - mówił również Niedzielski dodając, że "lepiej jest wprowadzić drastyczne obostrzenia na 2-3 tygodnie", by wyhamować gwałtowny wzrost liczby zakażeń niż "próbować robić powolne hamowanie". - Musimy hamować coraz gwałtowniej.