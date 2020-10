Epidemia w Polsce: Cały kraj w strefie czerwonej. Obowiązują nowe obostrzenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rekordowo wysokiej dobowej liczbie nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce (13 632). W ciągu doby zmarły 153 osoby zakażone, w tym na COVID-19 16, u których wcześniej nie stwierdzono chorób współistniejących.

W związku z szybko rosnącą liczbą zakażeń władze wprowadziły nowe obostrzenia. Od soboty (24 października) cały kraj znalazł się w strefie czerwonej.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 dzieci do 16. roku życia mogą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna .Zasada ta nie obowiązuje, gdy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Zawieszono w Polsce działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Od soboty zawieszono również stacjonarną działalność gastronomiczną. Dopuszczono prowadzenie działalności w zakresie dowozu lub na wynos.