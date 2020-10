Warszawa w czerwonej strefie. 152 powiaty z obostrzeniami

Wydarzenia sportowe będą odbywały się bez udziału publiczności, w przypadku wydarzeń kulturalnych liczba widzów zostanie ograniczona do 25 proc.

Niedawno decyzją rządu wszystkie powiaty w kraju niewliczone do strefy czerwonej zostały wpisane do strefy żółtej, w której także obowiązują dodatkowe obostrzenia. Podział na strefy został wprowadzony w sierpniu, a obostrzenia miały mieć charakter regionalny.

Nowe restrykcje w strefie czerwonej

W strefie czerwonej w placówkach handlowych na jedną kasę będzie mogło przypadać do pięciu osób. Działalność gastronomii zostanie ograniczona do godz. 6-21, później lokale będą mogły oferować usługi tylko na wynos. Zajęty będzie mógł być co drugi stolik.

\W transporcie publicznym zajęta będzie mogła być połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

Od 19 października zakazane będzie organizowanie imprez okolicznościowych - wesel, konsolacji itd.

W wydarzeniach religijnych będzie mogła przypadać jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, w zgromadzeniach publicznych nie będzie mogło brać udziału więcej niż dziesięć osób.

Z wyłączeniem zajęć praktycznych, szkoły wyższe i ponadpodstawowe przejdą na nauczanie zdalne.

Wydarzenia sportowe będą odbywały się bez udziału publiczności, w przypadku wydarzeń kulturalnych liczba widzów zostanie ograniczona do 25 proc.

Podobnie jak w strefie żółtej, działalność basenów, aquaparków i siłowni zostanie zawieszona.