Michał Dworczyk odpowie za przygotowanie szpital polowego na Stadionie Narodowym

- Podejmujemy działania, by zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków - mówił Müller.

- Szef KPRM Michał Dworczyk odpowiada za przygotowanie tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie - dodał rzecznik.

- Jesteśmy otwarci na to, by pomagać branżom, które zostaną najbardziej dotknięte. Nie chcemy dopuścić do ponownego lockdownu - przekazał.