Wiceminister zdrowia: Uwierzmy, że ten wirus naprawdę jest

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że w tym tygodniu resort zdrowia będzie "zwiększać liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19". Zaznaczył przy tym, że "same łóżka nie leczą" i zapowiedział, że resort chce "maksymalnie wykorzystać te środki, które w tej chwili już teraz istnieją". Jak dodał chodzi o "zasoby ludzkie".

- Wakacje spowodowały, że się bardziej rozprężyliśmy. Uwierzmy w to, że ten wirus naprawdę jest - apelował Kraska.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że resort będzie chciał bardziej egzekwować obowiązujące obostrzenia.

- Widzimy w strefach zielonych - w sklepach i supermarketach, że niestety nie wszyscy stosują się do tego, żebyśmy zasłaniali usta i nos. To nie jest dla nas, to jest dla osoby, z którą się możemy w tym sklepie spotkać. Pamiętajmy o tym, nie bądźmy egoistami - apelował.