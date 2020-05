Epidemia koronawirusa zwalania we Francji

We Francji czwartek jest dniem wolnym od pracy, co oznacza , że domy opieki mogą wolniej zgłaszać nowe ofiary epidemii.

W tym tygodniu w kraju nie było oznak świadczących o tym, że pandemia powraca, mimo kilku nowych ognisk infekcji. Władze szczegółowo przyglądają się sytuacji, po złagodzonych 11 maja obostrzeniach.

Liczba pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii spadła do 1745 z 1794 dzień wcześniej. W sumie we Francji leczono po zakażeniu 17583 osoby, co oznacza spadek o 358 w ciągu ostatnich 24 godzin.