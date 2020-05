Grecy przeczekali najgorsze nie tylko na wyspach

Greckie wyspy są wciąż odcięte od świata. – Bez specjalnych papierów nie możemy się udać do Pireusu czy Aten. I nie można przypłynąć do nas, będzie tak prawdopodobnie do 1 czerwca – mówi „Rzeczpospolitej” Panajotis Karanikas, szef gazety codziennej „Kikladiki”, wychodzącej na 20-tysięcznym Naxos, największej wyspie archipelagu Cyklad. Do Naxos przypływa w normalnych warunkach kilka promów dziennie, z Pireusu zajmuje im to około pięciu godzin. W sezonie latają też co najmniej trzy samoloty dziennie ze stołecznego lotniska.