Do Warszawy dotarł sprzęt medyczny od WOŚP

Jak pisze Onet, na Lotnisku Chopina w Warszawie w poniedziałek późnym wieczorem wylądował samolot Boeing 787-9 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT, z pierwszym transportem wyposażenia medycznego zamówionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla polskich szpitali walczących z epidemią koronawirusa. Lot został zorganizowany w ramach rządowego programu "Cargo dla Polski".

- W transporcie znalazło się blisko 100 metrów sześciennych ładunku o łącznej masie blisko 11 ton, na który złożyła się pierwsza część z zamówionych 50 tys. Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej, oraz dodatkowo 50 tys. masek N95/KN95 - poinformował Krzysztof Dobies, rzecznik WOŚP.

Gdy zostaną domknięte formalności, materiały przewiezione zostaną do magazynu centralnego WOŚP. Stamtąd natychmiast zacznie się ich dystrybucja do docelowych placówek w całej Polsce. Fundacja na swojej stronie internetowej opublikuje listę szpitali, do których trafią zakupione materiały.