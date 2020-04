Na Wschodzie epidemia dziesiątkuje prawosławnych

Umieszczone na stronie internetowej ostrzeżenie jest skutkiem naruszania wcześniejszych nakazów przez duchownych i prowadzenia masowych nabożeństw. A to z kolei doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby chorych wśród samego duchowieństwa.

Jednocześnie z powodu epidemii zamarło życie (i to dosłownie) w najważniejszej świątyni rosyjskiego prawosławia na Ukrainie: kijowskiej Ławrze Peczerskiej. Wszyscy nowicjusze i mnisi okazali się chorzy, na czele z opatem Pawłem. Ławra została zamknięta na dezynfekcję i kwarantannę.

Jednak pomimo kolejnych zachorowań i ostrzeżeń patriarchy część duchowieństwa nie chce się stosować do zaleceń czasu kwarantanny.

„Zarażenia występują praktycznie we wszystkich dużych monasterach, ale ponieważ nie są one zamknięte dla pielgrzymów stają się ogniskami masowego zarażenia” – napisali wierni w liście do patriarchy Cyryla, opublikowanym w moskiewskiej „Nowoj gazietie”.

„Wielu biskupów nadal odprawia nabożeństwa, niektórzy wprost wzywają naród (patriarcha zabronił odprawiania nabożeństw w cerkwiach-red.). Są biskupi którzy dosłownie zmuszają duchownych do prowadzenia mszy w pustych świątyniach (…). Od kilku duchownych otrzymaliśmy informacje, że istnieją niejawne nakazy ukrywania realnych rozmiarów zarażeń wśród duchownych” – piszą autorzy listu.

Wśród sprzeciwiających się ograniczeniom kwarantanny znalazł się znany igumen Siergiej z Syberii – związany z nacjonalistyczną deputowaną Natalią Pokłonską i innymi politykami z Moskwy. Grupa ludzi skupiona wokół Siergieja nazywana jest „sektą carebożników” ponieważ wierzą w ideę „cara-odkupiciela” Mikołaja II (ostatniego władcy Rosji, zamordowanego przez bolszewików). Teraz rzucił klątwę „na tych, którzy zamykają świątynie i ich ród”.