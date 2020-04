Giertych do Kaczyńskiego: Pan nie jest królem

Były wicepremier Roman Giertych odniósł się do sprawy na Facebooku. We wpisie zatytułowanym "List do prezesa PiS. Jak panu nie wstyd?" stwierdził, że w czasie II wojny światowej brytyjski król Jerzy VI mimo ryzyka związanego z bombardowaniami pozostał w Londynie. "Ponieważ Jego rząd wprowadził limity w użytkowaniu wody, to w wannie łazienki pałacowej narysował na wysokości 12 centymetrów kreskę do której wolno było ją nalewać. Zrobił tak, aby pokazać cierpiącym na różne ograniczenia ludziom, że się z nimi solidaryzuje i że się stosuje do zarządzeń rządowych" - napisał Giertych.

Zwrócił się do prezesa PiS, że ten nie jest królem i nie mieszka w pałacu, ale obecnie rządzi jego rząd, który nałożył na miliony obywateli ograniczenia, "abyśmy jeden drugiego nie zarażali i nie roznosili choroby, która dla wielu może być śmiertelna".

Giertych zaznaczył, że większość obywateli (w tym niegłosujący na PiS) "z pokorą" realizują rządowe decyzje. "A Pan co robi???? Bezczelnie i w biały dzień spotyka się z licznym gronem swoich wyznawców (bo chyba taki charakter ma Pana najbliższe otoczenie) i robi Pan to ostentacyjnie pokazując, że Pana ograniczenia, które nałożył na ludzi Pański rząd, nie obowiązują" - ocenił były wicepremier.