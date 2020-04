Poseł Porozumienia: My mamy więzić wirusa, a nie on nas

- Aby wyjść, bezpiecznie wyjść, aby uwolnić naród trzeba się troszkę napracować. Trzeba stworzyć cały system panowania nad epidemią, zarządzania epidemią. Chodzi o to abyśmy my panowali nad wirusem, a nie wirus nad nami. Epidemia będzie trwała - tłumaczył.

Sośnierz przekonywał, że chodzi o stworzenie systemu, w którym "my więzimy wirusa, a nie on nas, jak do tej pory".

Zdaniem Sośnierza w walce z wirusem rząd stosuje cały czas defensywną strategię tymczasem "żebyśmy ten problem zaatakowali musimy stworzyć strukturę do walki z tą epidemią".

- Trzeba wyłapać wszystkich zakażonych - nie tylko tych, którzy mają objawy, ale także tych którzy objawów nie mają, którzy są nawet groźniejsi, bo bezwiednie zakażają. Następnie trzeba izolować ich od społeczeństwa - mówił o takiej "ofensywnej strategii" Sośnierz.

- Główny ciężar trzeba położyć na zidentyfikowanie osób zakażonych wirusem - dodał zaznaczając, że trzeba "przede wszystkim chronić przed kontaktem z takimi osobami osoby starsze".

- Za bardzo skupiliśmy się na strategii defensywnej. Do strategii ofensywnej trzeba się przygotować - od tygodni do tego namawiam. Trzeba rozbudować strukturę laboratoryjną - dostarczyć więcej sprzętu do przeprowadzania testów - radził były prezes NFZ.

Na pytanie czy ma kontakt z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim Sośnierz odparł: "Nie mam, chętnie bym go nawiązał".