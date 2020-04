Jacek Cieślak: Konferencja premiera Morawieckiego i sprawa kultury

Niestety: w dwunastominutowym otwarciu konferencji premier Mateusz Morawiecki nie wypowiedział się na temat kultury i ludzi kultury, choć znalazł czas, by wspomnieć o salonach tatuażu i piercingu. Podkreślę: instytucje kultury nie zostały wspomniane. Kultura pojawiła się jedynie w kontekście imprez masowych. Pewnie dlatego twórców zabolały słowa premiera, które pozwoliłem sobie zacytować, a brzmiały one tak: - Zakaz będzie obowiązywał dłużej, bo to ograniczenie nie nakłada aż tak bardzo dużych restrykcji na gospodarkę jako taką, a jednocześnie imprezy niosą ze sobą bardzo duże ryzyka. Dlatego na ten moment jest to zakaz do odwołania. I nie planujemy jego zniesienia ani w pierwszym, ani w drugim, ani trzecim, ani czwartym etapie.

